Роналду прокомментировал драматическое поражение Португалии от Испании и вылет с ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился драматическим поражением команды Роналду со счетом 0:1.

Победный гол действующие чемпионы Европы забили в компенсированное ко второму тайму время — на 90+1-й минуте Микель Мерино отличился с передачи Феррана Торреса.

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"Мы провели хороший матч, хорошо себя показали. Могли бы сыграть лучше, но Испания — одна из лучших сборных. Они дойдут до финала или будут близки к этому. Мне грустно, но я сделал все, что мог", — приводит слова Роналду после матча журналист Фабрицио Романо.

Также 41-летний Криштиану подтвердил, что это был последний чемпионат мира в его карьере.

"Да, это был мой последний чемпионат мира. Мне грустно покидать чемпионат мира так. Но я отдал все силы, сделал все, что мог. Это футбол. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Теперь есть время подумать, провести время с семьей. Мне надо избегать импульсивных поступков. Жизнь продолжается", — сказал он.

Отметим, что Криштиану участвовал в шести чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) и забивал голы на каждом из них. Однако ни разу выиграть Мундиаль он так и не сумел.

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Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026.

Напомним, Испания в 1/4 финала сразится с победителем матча США — Бельгия, который состоится во вторник, 7 июля, в 03:00 по киевскому времени.

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