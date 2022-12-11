Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии из ЧМ-2022, опровергнув скандальные слухи о себе

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду впервые высказался о вылете сборной Португалии из чемпионата мира-2022.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" признался, что в течение карьеры отдал все силы, чтобы вместе с национальной командой триумфовать на планетарном первенстве, однако так и не смог реализовать заветную мечту.

Кроме того, Роналду опроверг информацию СМИ, что он хотел покинуть расположение сборной из-за непопадания в стартовый состав. Он заверил, что никогда бы не предал партнеров по команде и свою страну.

"Выиграть Мундиаль для Португалии было самой большой и самой амбициозной мечтой в моей карьере. Мне посчастливилось завоевать много международных титулов, в том числе с Португалией, но поставить название нашей страны на самую высокую ступеньку в мире было моей самой большой мечтой.

Я боролся за это. Я тяжело боролся за эту мечту. За эти 5 чемпионатов мира, на которых я играл в течение 16 лет, всегда рядом с великими игроками и при поддержке миллионов португальцев, я выложился по полной. Я оставил все на поле. Я никогда не избегал борьбы и никогда не отказывался от этой мечты.

К сожалению, вчера мечта оборвалась. Реагировать сгоряча не стоит. Я просто хочу, чтобы все знали, что было много сказано, много написано, много предположений, но моя преданность Португалии не изменилась ни на секунду. Я всегда был человеком, который боролся за цель каждого из нас, и я бы никогда не повернулся спиной к своим товарищам по команде и своей стране.

Пока нечего больше сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасной, пока она продолжалась… Теперь пора позволить каждому сделать свои выводы", – написал Роналду на своей странице в Instagram.

В 1/4 финала ЧМ-2022 подопечные Фернанду Сантуша минимально уступили сборной Марокко.

Чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере 37-летнего Роналду и по всей вероятности, что последним.

После вылета из Мундиаля Криштиану покинул поле со слезами на глазах.

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