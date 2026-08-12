Роналду публично поддержал Месси после смерти его отца

Криштиану Роналду и Лионель Месси / © Associated Press

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Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду публично поддержал нападающего "Интера Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси после смерти его отца.

41-летний португалец отреагировал на пост 39-летнего аргентинца, в котором тот обратился к покойному отцу после его смерти.

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"Крепкие объятия тебе и твоим близким в это тяжелое время, Лео. Держись", — написал Роналду в комментариях под постом Месси в Instagram.

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Хорхе Месси, отец Лионеля Месси, умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни вечером 7 августа в одной из клиник аргентинского Росарио, где проходил лечение.

В последние месяцы состояние здоровья отца капитана сборной Аргентины ухудшилось, из-за чего он не смог сопровождать семью на матчах чемпионата мира-2026.

Лионель после Мундиаля проводил время с отцом, прежде чем вернуться в "Интер Майами". Аргентинец со слезами на глазах отпраздновал несколько голов на ЧМ, а журналистам объяснял, что его слезы связаны не с футболом, а с тяжелой ситуацией в семье, но не раскрывал подробностей.

В июне семья Месси сообщала, что Хорхе находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию. Точный диагноз родственники не раскрывали.

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Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес.

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