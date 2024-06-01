Роналду расплакался после драматичного поражения в финале Кубка Короля Саудовской Аравии (видео)

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду не сдержал эмоций и разрыдался после поражения в финальном матче Кубка Короля Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Уже на 7-й минуте встречи за "Аль-Хиляль" забил Александр Митрович. На это подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру ответили голом Аймана Яхьи на 88-й минуте.

Отметим, что в матче было три удаления. На 56-й минуте вратарь "Аль-Насра" Давид Оспина сыграл рукой за пределами штрафной и получил прямую красную карточку – Роналду и Ко остались в меньшинстве.

В конце второго тайма рефери удалил с поля двух игроков "Аль-Хиляля". На 87-й минуте за удар соперника головой прямую красную карточку заработал защитник Али Аль-Болеахи, а на 90-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Калиду Кулибали, оставив свою команду вдевятером.

В экстра-таймах "Аль-Наср" не сумел воспользоваться численным большинством, так что обладатель трофея определялся в серии пенальти. Роналду свой одиннадцатиметровый реализовал, но его партнеры – Алекс Теллес, Али Аль-Хассан и Мешари Аль-Немер забить не смогли. Футболисты "Аль-Хиляля" промахнулись на один раз меньше и в итоге одержали победу.

Обзор матча "Аль-Хиляль" – "Аль-Наср"

После матча Криштиану лег на газон и расплакался. Одноклубники и персонал "Аль-Насра" пытались утешить 39-летнего португальца.

Nothing hurts a football fan more than seeing Ronaldo cry pic.twitter.com/YSMsZKBE9z — Trey (@UTDTrey) May 31, 2024

Hard to see Cristiano Ronaldo как это pic.twitter.com/qtVmotQTOg — CentreGoals. (@centregoals) May 31, 2024

Таким образом, "Аль-Хиляль" оформил золотой дубль. Подопечные Жорже Жезуса также выиграли чемпионат Саудовской Аравии, опередив "Аль-Наср" на 14 очков.

Роналду же закончил сезон в Саудовской Аравии без трофеев. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, забив 35 голов за 31 матч, а также сделал 11 ассистов.

В общей сложности в этом сезоне Роналду сыграл 44 матча за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 13 ассистов.

Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает 200 миллионов долларов в год.

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