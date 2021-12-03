Роналду с космическим достижением принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Арсеналом" в АПЛ

Португалец оформил дубль.

"Манчестер Юнайтед" в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги одержал волевую победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 3:2 .

Отметим, счет в этой игре был открыт уже на 13-й минуте — полузащитник "канониров" Эмиль Смир-Роу увидел, что на газоне лежит голкипер хозяев Давид Де Хеа и, как следствие, точно пробил мимо.

Интересно, что этот эпизод вызвал настоящее возмущение со стороны игроков "манкунианцев", которые начали апеллировать к главному арбитру с требованием отменить этот гол. Впрочем, после подсказки VAR, судья указал на центр поля. Все дело в том, что во время игрового момента Де Хеа столкнулся со своим партнером по команде Фредом и получил повреждение, оставшись лежать на газоне. Смит-роу, увидев это, решил пробить по воротам.

Associated Press

Associated Press

Несмотря на это, уйти на перерыв, ведя в счете игрокам "Арсенала" не судилось – Бруну Фернандеш на 44 минуте восстановил паритет в противостоянии.

В начале второго тайма, а именно на 52 минуте, "Манчестер Юнайтед" благодаря усилиям Криштиану Роналду впервые в этой игре вышел вперед. Этот гол в исполнении 36-летнего португальца стал для него знаковым, ведь именно он позволил Роналду пересечь рубеж в 800 мячей за карьеру. Для этого ему понадобилось 1 095 матчей.

Associated Press

Associated Press

Впрочем, через две минуты лондонцы сравняли счет благодаря Мартину Эдегору. Интересно, что новый главный временный тренер МЮ Ральф Рангник наблюдал за матчем с трибун, а руководил командой Майкл Каррик, который сразу после игры подал в отставку.

Победу "Манчестер Юнайтед" принес все тот же Роналду, который на 70-й минуте удачно реализовал пенальти.

Associated Press