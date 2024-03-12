Роналду с метра не попал в ворота: "Аль-Наср" драматично вылетел из азиатской Лиги чемпионов (видео)

"Аль-Наср" суперзвездного форварда Криштиану Роналду не сумел выйти в полуфинал азиатской Лиги чемпионов, вылетев из турнира от "Аль-Айна" из ОАЭ, бывшей команды главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

После минимального выездного поражения в первом матче (0:1) "Аль-Наср" на своем поле уступал со счетом 0:2 во втором поединке – дубль оформил марокканец Суфьян Рахими.

Однако затем саудовский клуб совершил камбэк, забив три мяча. Перед перерывом отставания хозяев сократил Абдулрахман Гариб, а в начале второго тайма голкипер гостей Халид Эйса после прострела Отавио умудрился отбить мяч в свои ворота.

На 72-й минуте Алекс Теллес забил третий мяч в ворота "Аль-Айна". Интересно, что перед этим просто убийственный шанс был у Роналду, но 39-летний португалец на добивании с метра не попал в угол ворот.

Основное время матча закончилось со счетом 3:2, следовательно 3:3 по сумме двух поединков. Игра перешла в экстра-таймы, где команда Криштиану на 98-й минуте осталась в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол заработал полузащитник Айман Яхья.

Эмиратский клуб воспользовался численным преимуществом и на 103-й минуте забил усилиями Султана Аль Шамси.

Однако Роналду подарил "Аль-Насру" надежду на спасение, реализовав пенальти на 118-й минуте и переведя матч в серию послематчевых 11-метровых.

В серии пенальти точнее оказались футболисты команды из ОАЭ, которые реализовавали все три своих удара с отметки. А вот из четырех попыток "Аль-Насра" не промахнулся только Роналду, тогда как Марсело Брозович, Таллес и Отавио не смогли забить, что стоило их команде вылета из турнира.

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов "Аль-Айн" сыграет против еще одной саудовской команды – "Аль-Иттихада" Карима Бензема или "Аль-Хиляля" Неймара, которые проведут ответный матч четвертьфинала 12 марта. Первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".

Добавим, что в этом сезоне Роналду сыграл 33 матча за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 11 ассистов.

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии команда Криштиану занимает второе место в таблице, отставая от лидера "Аль-Хиляля" на 12 очков.

Напомним, в конце февраля Роналду дисквалифицировали на один матч за непристойный жест в адрес фанатов в Саудовской Аравии.

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