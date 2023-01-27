Роналду снова не забил: "Аль-Наср" вылетел в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

Португалец не отметился результативными действиями во втором подряд официальном матче подряд за свой новый клуб.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не помог "Аль-Насру" выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии. В полуфинале турнира команда португальца уступила "Аль-Иттихаду" – 3:1.

Криштиану появился на поле в стартовом составе гостей и отыграл полный матч, однако не смог отличиться результативными действиями.

Голы Ромариньо и Амдалаха обеспечили хозяевам гандикап в два мяча после первого тайма. "Аль-Наср" сократил отставание на 67-й минуте усилиями Андерсона Талиски. Однако последнее слово было за "Аль-Иттихадом" – в компенсированное время Шанкити забил третий мяч в ворота команды Роналду.

Для 37-летнего португальца это был второй официальный матч за "Аль-Наср". Ранее он дебютировал в составе своей новой команды в поединке чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Эттифака", но там ему также не удалось отличиться результативными действиями.

Единственные свои голы в Саудовской Аравии португалец забил в товарищеском матче против ПСЖ, где оформил дубль.

Напомним, в конце декабря прошлого года португалец перебрался в "Аль-Наср", подписав контракт до лета 2025 года. В новом клубе он будет зарабатывать "космические" 200 миллионов долларов в год.

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