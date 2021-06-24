Роналду снова переписал историю футбола: какое невероятное достижение покорилось португальцу

Криштиану повторил мировой рекорд по голам в истории национальных сборных.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду достиг мирового рекорда по количеству мячей за национальную команду.

36-летний бомбардир отличился дублем с пенальти в матче 3-го тура групповой стадии Евро-2020 с Францией (2:2). Эти голы стали для Криштиану 108-м и 109-м в футболке сборной Португалии.

Таким образом, Роналду повторил мировой бомбардирский рекорд на уровне сборных, сравнявшись по голам с иранцем Али Даеи, который также забил за свою национальную команду 109 мячей.

Only two men in international football history have scored 109 goals:



Ali Daei

Cristiano Ronaldo



RECORD. EQUALLED. pic.twitter.com/TGj51Q1RPF — Squawka Football (@Squawka) June 23, 2021

Отметим, что уже на текущем континентальном первенстве Роналду может стать абсолютным рекордсменом национальных сборных. В 1/8 финала португальцы 27 июня сыграют против Бельгии, и это шанс для CR7 побить рекорд.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы , побив рекорд Мишеля Платини, на счету которого 9 забитых мячей. Сейчас в активе Криштиану уже 13 голов в континентальных форумах.

, побив рекорд Мишеля Платини, на счету которого 9 забитых мячей. Сейчас в активе Криштиану уже 13 голов в континентальных форумах. Кроме того, в матче с французами Роналду стал первым футболистом, который совокупно забил 20 мячей на чемпионатах мира и Европы.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Роналду достиг новой исторической отметки подписчиков в Instagram.

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