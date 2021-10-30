Роналду спасает Сульшера от увольнения: "Манчестер Юнайтед" смял "Тоттенхэм" и прервал черную полосу

Роналду спасает Сульшера от увольнения: "Манчестер Юнайтед" смял "Тоттенхэм" и прервал черную полосу

На счету Криштиану гол плюс ассист.

"Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Тоттенхэма" в поединке 10-го тура английской Премьер-лиги. Главная битва тура в Лондоне завершилась разгромной победой "красных дьяволов" со счетом 3:0 .

Подопечные Уле Гуннара Сульшера, оказавшегося в шаге от увольнения после неутешительной серии результатов команды в Чемпионате Англии (три поражения и ничья в последних четырех встречах), вышли вперед на 39-й минуте. Криштиану Роналду ударом слета замкнул навес от Бруна Фернандеша на дальний угол вратарской.

Во втором тайме "красные дьяволы" закрепили свое преимущество. На 64-й минуте Роналду передачей вывел Эдинсона Кавани на ворота "шпор", и уругвайский нападающий перебросил голкипера.

На 87-й минуте Маркус Рашфорд, на 71-й минуте заменивший Роналду, забил третий гол в ворота лондонцев и установил окончательный счет в этом поединке.

"Манчестер Юнайтед" (17 баллов) поднялся на 5 место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" (15 очков) находится на 8-й строчке.

В следующем туре АПЛ МЮ 6 ноября примет "Манчестер Сити", а "шпоры" на следующий день на выезде сыграют против "Эвертона".

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