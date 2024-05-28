Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии и установил два новых рекорда

39-летний португалец побил рекорд саудовской лиги по количеству забитых голов за один сезон.

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии по итогам сезона-2023/24.

В домашнем матче заключительного тура против "Аль-Иттихада" 39-летний португалец оформил дубль, чем помог своей команде победить со счетом 4:2.

Таким образом, Криштиану выиграл бомбардирскую гонку турнира, забив за сезон 35 голов – для этого ему понадобился 31 поединок. Он на 7 мячей опередил ближайшего преследователя – нападающего "Аль-Хиляля" Александра Митровича. Также в активе Роналду 11 ассистов.

Португальский феномен установил новый рекорд чемпионата Саудовской Аравии по количеству голов в одном сезоне. По этому показателю он обошел марокканца Абдерразака Хамдалла, который забил 34 мяча в составе "Аль-Насра" в саудовской лиге в кампании-2018/19.

Кроме того, Роналду установил еще одно уникальное достижение. Криштиану – первый футболист в истории, который стал лучшим бомбардиром в четырех разных лигах. Ранее ему это удавалось в Ла Лиге (трижды), Серии А и АПЛ.





Кристиано Роналдо снял Saudi League Record для most goals in a season

He reached now 35 Goals/31 Games.



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

Отметим, что в этом сезоне Роналду сыграл 43 матча за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 42 гола и сделал 13 ассистов.

"Аль-Наср" занял второе место в итоговой турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру отстали от "Аль-Хиляля" на 14 очков.

Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает "космические" 200 миллионов долларов в год.

Ранее КриРо выступал за лиссабонский "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридский "Реал" (2009-2018) и туринский "Ювентус" (2018-2021).

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