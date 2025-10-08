Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

Криштиану Роналду / © Associated Press

Реклама

Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером.

Как сообщает Bloomberg, это стало возможным благодаря новому контракту, который Криштиану подписал с "Аль-Насром" летом этого года.

Общее состояние 40-летнего португальского нападающего оценивается в сумму 1,4 миллиарда долларов.

Реклама

Отмечается, что с 2002 по 2023 год Роналду заработал больше 550 миллионов долларов. Он также подписал десятилетний контракт с Nike на сумму около 18 миллионов долларов в год и другие рекламные контракты с такими брендами, как Armani и Castrol, что обогатило его более чем на 175 миллионов долларов.

После перехода в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года Криштиану получал зарплату в размере около 200 миллионов долларов в год до уплаты налогов, а также дополнительные выплаты, в том числе бонус за подписание контракта в размере 30 миллионов долларов.

В то же время отмечается, что форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси за свою карьеру заработал больше 600 миллионов долларов до вычета налогов.

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы-2016, двукратный триумфатор Лиги наций.

Реклама

Криштиану также является лучшим бомбардиром в истории сборных. В его активе 141 гол в 223 матчах за национальную команду Португалии.

Ранее сообщалось, что Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес.