Роналду стал совладельцем испанского футбольного клуба
Криштиану приобрел 25% акций "Альмерии".
Звездный форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал совладельцем испанского футбольного клуба "Альмерия".
Об этом сообщается в официальном заявлении клуба.
Роналду приобрел 25% акций клуба через компанию CR7 Sports. С мая 2025 года владельцем "Альмерии" является саудовская инвестиционная группа во главе с холдинговой компанией SMC Group.
"Я давно стремился сделать свой вклад в развитие футбола вне футбольного поля. "Альмерия" — это испанский клуб с прочным фундаментом и четким потенциалом для роста. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с руководством клуба, чтобы поддержать следующий этап развития клуба", — сказал Роналду.
Сейчас "Альмерия" занимает третье место в турнирной таблице Сегунды (второй по силе дивизион испании — прим.), идя в зоне матчей плей-офф за право повышения в Примеру.
Ранее сообщалось, что Роналду забил роскошный гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии.