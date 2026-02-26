Криштиану Роналду / © Associated Press

Звездный форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал совладельцем испанского футбольного клуба "Альмерия".

Об этом сообщается в официальном заявлении клуба.

Роналду приобрел 25% акций клуба через компанию CR7 Sports. С мая 2025 года владельцем "Альмерии" является саудовская инвестиционная группа во главе с холдинговой компанией SMC Group.

"Я давно стремился сделать свой вклад в развитие футбола вне футбольного поля. "Альмерия" — это испанский клуб с прочным фундаментом и четким потенциалом для роста. Я с нетерпением жду возможности работать вместе с руководством клуба, чтобы поддержать следующий этап развития клуба", — сказал Роналду.

Сейчас "Альмерия" занимает третье место в турнирной таблице Сегунды (второй по силе дивизион испании — прим.), идя в зоне матчей плей-офф за право повышения в Примеру.

Ранее сообщалось, что Роналду забил роскошный гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии.