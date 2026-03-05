Роналду травмировался: на какой срок выбыл звездный португалец

Криштиану Роналду / facebook.com/alnassrfc

Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил травму задней поверхности бедра.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на восстановление 41-летнему португальцу понадобится от двух до четырех недель.

Пока остается под вопросом возможное участие Роналду в грядущих товарищеских матчах сборной Португалии с Мексикой (29 марта) и США (1 апреля).

Вскоре Криштиану пройдет дополнительное медицинское обследование, поскольку работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.

В этом сезоне Роналду провел 26 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, отличившись 22 голами и 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем испанского клуба.