Роналду травмировался: на какой срок выбыл звездный португалец
Криштиану пропустит ближайшие матчи из-за повреждения задней поверхности бедра.
Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил травму задней поверхности бедра.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на восстановление 41-летнему португальцу понадобится от двух до четырех недель.
Пока остается под вопросом возможное участие Роналду в грядущих товарищеских матчах сборной Португалии с Мексикой (29 марта) и США (1 апреля).
Вскоре Криштиану пройдет дополнительное медицинское обследование, поскольку работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.
В этом сезоне Роналду провел 26 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, отличившись 22 голами и 4 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем испанского клуба.