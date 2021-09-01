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Роналду ударил соперника, избежал удаления и сделал дубль: Португалия со скандалом победила Ирландию (видео)

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Роналду ударил соперника, избежал удаления и сделал дубль: Португалия со скандалом победила Ирландию (видео)

Associated Press

Криштиану и Ко проявили характер.

Сборная Португалии вырвала победу над национальной командой Ирландии в домашнем матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Алгарве" в городе Фару завершилась со счетом 2:1.

Хозяева получил шанс выйти вперед уже в начале поединка, когда в ворота ирландцев был назначен пенальти. Исполнять 11-метровый удар подошел Криштиану Роналду. Когда он поставил мяч на отметку, сферу неожиданно оттолкнул ногой защитник гостей Дара О'Ши.

За этот поступок Криштиану ударил его рукой по лицу. Арбитр эпизод оставил без внимания, а Роналду несколькими секундами позже не смог переиграть ударом с пенальти 19-летнего вратаря ирландцев.

© Associated Press
Associated Press

В конце первого тайма гости неожиданно вышли вперед. Забитым мячом отметился Джон Эган. Однако увезти домой победу ирландцы не смогли. Роналду дважды головой замкнул навесы своих партнеров на 89-й и 90+6-й минутах и принес три очка хозяевам.

  • После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе португальской сборной 8 очков. Команда лидирует в группе A.
  • Для Ирландии это первое очко в трех встречах. Коллектив занимает 4-е место в квартете.
  • Свой следующий матч португальцы проведут в гостях с Азербайджаном 7 сентября. Ирландия примет тот же Азербайджан 4 сентября.
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