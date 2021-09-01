Роналду ударил соперника, избежал удаления и сделал дубль: Португалия со скандалом победила Ирландию (видео)

Криштиану и Ко проявили характер.

Сборная Португалии вырвала победу над национальной командой Ирландии в домашнем матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Алгарве" в городе Фару завершилась со счетом 2:1.

Хозяева получил шанс выйти вперед уже в начале поединка, когда в ворота ирландцев был назначен пенальти. Исполнять 11-метровый удар подошел Криштиану Роналду. Когда он поставил мяч на отметку, сферу неожиданно оттолкнул ногой защитник гостей Дара О'Ши.

Yemin ederim izlerken utandım adam ne yapmış olabilir amk pic.twitter.com/RxvytXwUfS — Baris (@B2r1ss) September 1, 2021

За этот поступок Криштиану ударил его рукой по лицу. Арбитр эпизод оставил без внимания, а Роналду несколькими секундами позже не смог переиграть ударом с пенальти 19-летнего вратаря ирландцев.

Associated Press

В конце первого тайма гости неожиданно вышли вперед. Забитым мячом отметился Джон Эган. Однако увезти домой победу ирландцы не смогли. Роналду дважды головой замкнул навесы своих партнеров на 89-й и 90+6-й минутах и принес три очка хозяевам.

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе португальской сборной 8 очков. Команда лидирует в группе A.

Для Ирландии это первое очко в трех встречах. Коллектив занимает 4-е место в квартете.

Свой следующий матч португальцы проведут в гостях с Азербайджаном 7 сентября. Ирландия примет тот же Азербайджан 4 сентября.

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