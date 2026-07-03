Криштиану Роналду / © Associated Press

Реклама

Легендарный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил исторический бомбардирский рекорд чемпионатов мира по футболу.

Капитан португальской команды сравнял счет на 68-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии, реализовав пенальти.

Благодаря этому Криштиану стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф Мундиалей. В данный момент возраст Роналду составляет 41 год и 147 дней.

Реклама

КриРо побил рекорд, принадлежавший его бывшему партнеру из сборной. Пепе на ЧМ-2022 забил гол в ворота Швейцарии в 1/8 финала, когда ему было 39 лет и 283 дня.

Этот гол стал 976-м в профессиональной карьере Роналду. Из них 146 он забил в составе сборной Португалии, а еще 830 — на клубном уровне.

Также это 11-й гол Криштиану на чемпионатах мира и только первый в плей-офф.

Отметим, что самым возрастным автором гола в истории чемпионатов мира остается камерунец Роже Милла, который забивал на ЧМ-1994 в возрасте 42 лет и 39 дней, но сделал это на групповом этапе, а не в плей-офф.

Реклама

Напомним, что португальцы одолели Хорватию со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала, где сразятся с Испанией, которая на старте плей-офф разгромила Австрию (3:0).

Матч Португалия — Испания состоится в понедельник, 6 июля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии установила исторический рекорд чемпионатов мира.

Реклама

Новости партнеров