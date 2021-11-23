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Роналду установил очередной рекорд и вывел "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

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Роналду установил очередной рекорд и вывел "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Associated Press

В первом матче после увольнения Сульшера "манкунианцы" обыграли "Желтую субмарину".

"Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Вильярреал" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф - 2:0.

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Долгое время "красным дьяволам" не удавалось сломить сопротивление соперника, но в конце поединка свое слово сказал Криштиану Роналду. Его гол на 78-й минуте стал переломным в этой встрече.

Забив в ворота "Вильярреала", 36-летний португалец пополнил потрясающую коллекцию своих рекордов. Роналду стал первым игроком английского клуба, который забивал в 5 первых матчах Лиги чемпионов одного сезона.

На последней минуте основного времени испанский клуб окончательно добил Джейдон Санчо, которому ассистировал Бруну Фернандеш.

Отметим, что для МЮ это был первый матч после увольнения Уле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера. В Испании командой руководил Майкл Каррик, который временно возглавляет "манкунианцев".

Видеообзор поединка

  • "Манчестер Юнайтед" (10 очков) за тур до окончания группового этапа гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. "Вильярреал" (7 баллов) остается на втором месте. Сегодня "Желтую субмарину" может обойти "Аталанта" (5 очков), если обыграет "Янг Бойз" (3 балла).
  • Поединки заключительного шестого тура в квартете F запланированы на 8 декабря: "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Вильярреал"

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