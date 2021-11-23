Роналду установил очередной рекорд и вывел "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

В первом матче после увольнения Сульшера "манкунианцы" обыграли "Желтую субмарину".

"Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Вильярреал" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов и досрочно вышел в плей-офф - 2:0 .

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Долгое время "красным дьяволам" не удавалось сломить сопротивление соперника, но в конце поединка свое слово сказал Криштиану Роналду. Его гол на 78-й минуте стал переломным в этой встрече.

Забив в ворота "Вильярреала", 36-летний португалец пополнил потрясающую коллекцию своих рекордов. Роналду стал первым игроком английского клуба, который забивал в 5 первых матчах Лиги чемпионов одного сезона.

5 — Кристиано Роналдо является первым игроком в таблице в одном из английских клубов в начале пяти матчей из одного Европейского Кубка/Champions League season (excluding qualifiers). Знаменитый. pic.twitter.com/zkmjLaSWqk — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2021

На последней минуте основного времени испанский клуб окончательно добил Джейдон Санчо, которому ассистировал Бруну Фернандеш.

Отметим, что для МЮ это был первый матч после увольнения Уле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера. В Испании командой руководил Майкл Каррик, который временно возглавляет "манкунианцев".

Видеообзор поединка

"Манчестер Юнайтед" (10 очков) за тур до окончания группового этапа гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. "Вильярреал" (7 баллов) остается на втором месте. Сегодня "Желтую субмарину" может обойти "Аталанта" (5 очков), если обыграет "Янг Бойз" (3 балла).

Поединки заключительного шестого тура в квартете F запланированы на 8 декабря: "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз", "Аталанта" - "Вильярреал"

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