Роналду установил рекорд по забитым голам в квалификации чемпионатов мира
Криштиану покорилось очередное историческое достижение.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира по футболу.
Во вторник, 14 октября, Криштиану оформил дубль в матче отбора на ЧМ-2026 против Венгрии (2:2), поразив ворота соперника на 22-й и 45+3-й минутах.
Для 40-летнего Роналду эти голы стали 40-м и 41-м в отборочных матчах к чемпионатам мира. Для достижения этой отметки Криштиану понадобился 51 поединок.
Роналду стал абсолютным рекордсменом по этому показателю, превзойдя достижение Карлоса Руиса из Гватемалы, который забил 39 голов в 47 матчах.
Тройку лучших бомбардиров в истории квалификации чемпионатов мира замыкает аргентинский форвард Лионель Месси, в чьем активе 36 голов в 72 поединках.
Лучшие бомбардиры в истории квалификации чемпионатов мира (топ-5)
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 41 гол (51 матч, 2006-…)
2. Карлос Руис (Гватемала) – 39 голов (47 матчей, 2002-2018)
3. Лионель Месси – 36 голов (72 матча, 2006-…)
4. Али Даеи (Иран) – 35 голов (51 матч, 1994-2006)
5. Роберт Левандовски (Польша) – 32 гола (41 матч, 2010-…)
Всего на счету Роналду теперь 948 голов за карьеру. Из них он 143 забил в футболке национальной команды.