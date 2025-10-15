Роналду установил рекорд по забитым голам в квалификации чемпионатов мира

Криштиану Роналду / © Associated Press

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира по футболу.

Во вторник, 14 октября, Криштиану оформил дубль в матче отбора на ЧМ-2026 против Венгрии (2:2), поразив ворота соперника на 22-й и 45+3-й минутах.

Для 40-летнего Роналду эти голы стали 40-м и 41-м в отборочных матчах к чемпионатам мира. Для достижения этой отметки Криштиану понадобился 51 поединок.

Роналду стал абсолютным рекордсменом по этому показателю, превзойдя достижение Карлоса Руиса из Гватемалы, который забил 39 голов в 47 матчах.

Тройку лучших бомбардиров в истории квалификации чемпионатов мира замыкает аргентинский форвард Лионель Месси, в чьем активе 36 голов в 72 поединках.

Лучшие бомбардиры в истории квалификации чемпионатов мира (топ-5)

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 41 гол (51 матч, 2006-…)

2. Карлос Руис (Гватемала) – 39 голов (47 матчей, 2002-2018)

3. Лионель Месси – 36 голов (72 матча, 2006-…)

4. Али Даеи (Иран) – 35 голов (51 матч, 1994-2006)

5. Роберт Левандовски (Польша) – 32 гола (41 матч, 2010-…)

Всего на счету Роналду теперь 948 голов за карьеру. Из них он 143 забил в футболке национальной команды.