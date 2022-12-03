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Роналду установил униальный рекорд по количеству ударов на ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
1 мин
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Роналду установил униальный рекорд по количеству ударов на ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Португалец стал первым игроком, достигшим отметки в 100 ударов на Мундиалях.

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередное уникальное достижение на чемпионате мира-2022.

Португалец стал первым игроком за всю историю подсчетов (с 1966 года), достигшим отметки в 100 ударов в матчах мирового первенства.

Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Для этого Роналду понадобилось 20 матчей. Результативными из сотни ударов Криштиану оказались 8.

За три матча на групповом этапе ЧМ-2022 португалец нанес 9 ударов и забил 1 гол.

  • Сборная Португалии с 6 очками пробилась в плей-офф ЧМ-2022 с первого места.
  • В 1/8 финала португальцы встретятся со Швейцарией. Матч состоится во вторник, 6 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Дата публикации
Просмотры
396
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