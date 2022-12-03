Роналду установил униальный рекорд по количеству ударов на ЧМ-2022

Португалец стал первым игроком, достигшим отметки в 100 ударов на Мундиалях.

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередное уникальное достижение на чемпионате мира-2022.

Португалец стал первым игроком за всю историю подсчетов (с 1966 года), достигшим отметки в 100 ударов в матчах мирового первенства.

Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Для этого Роналду понадобилось 20 матчей. Результативными из сотни ударов Криштиану оказались 8.

За три матча на групповом этапе ЧМ-2022 португалец нанес 9 ударов и забил 1 гол.

100 — Cristiano Ronaldo hattempted exactly 100 shots на World Cup tournaments, первый игрок к настоящему this total since full shot data is available (1966). Range. pic.twitter.com/QtG4R9SGn8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2022

Сборная Португалии с 6 очками пробилась в плей-офф ЧМ-2022 с первого места.

В 1/8 финала португальцы встретятся со Швейцарией. Матч состоится во вторник, 6 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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