Роналду в рекордном матче помог Португалии разбить Лихтенштейн в отборе на Евро-2024 (видео)

Криштиану оформил дубль, побив мировой рекорд по количеству поединков за сборную.
Сборная Португалии на своем поле разгромила команду Лихтенштейна в матче 1-го тура отбора на Евро-2024 – 4:0.
Хозяева вышли вперед уже на 8 минуте усилиями Жуана Канселу. После перерыва Бернарду Силву удвоил преимущество португальцев.
А потом дубль оформил Криштиану Роналду. На 51-й минуте он реализовал пенальти, а на 63-й отличился уже с игры.
Обзор матча
Этот матч стал для Роналду 197-м за сборную Португалии. 38-летний форвард стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных поединков на уровне национальных сборных. Предыдущий рекорд, 196 матчей, принадлежал форварду сборной Кувейта Бадеру Аль-Мутава.
Most caps in men's international football история:— Squawka (@Squawka) 23 марта 2023
◉ 197 — Cristiano Ronaldo
◎ 196 — Bader Al-Mutawa
◎ 195 — Soh Chin Ann
CR197 makes more history.
Кроме того, Криштиану обновил свой рекорд по голам за сборную. Теперь на его счету 120 голов в футболке национальной команды. Роналду забивает за сборную Португалии уже 20 лет подряд.
Cristiano Ronaldo был теперь брошен для Португалии в течение последних 20 лет:— Squawka (@Squawka) 23 марта 2023
◉ 2004
◉ 2005
◉ 2006
◉ 2007
◉ 2008
◉ 2009
◉ 2010
◉ 2011
◉ 2012
◉ 2013
◉ 2014
◉ 2015
◉ 2016
◉ 2017
◉ 2018
◉ 2019
◉ 2020
◉ 2021
◉ 2022
◉ 2023
Perfect way to celebrate a record. pic.twitter.com/LSbx9uqcIS
В параллельных играх группы J Босния и Герцеговина дома разбила Исландию (3:0), а Словакия и Люксембург расписали ничью (0:0).
В рамках второго тура группы J, 26 марта, Португалия на выезде сыграет с Люксембургом, а Лихтенштейн дома примет Исландию.
- В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
- Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.
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