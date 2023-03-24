Роналду в рекордном матче помог Португалии разбить Лихтенштейн в отборе на Евро-2024 (видео)

Криштиану оформил дубль, побив мировой рекорд по количеству поединков за сборную.

Сборная Португалии на своем поле разгромила команду Лихтенштейна в матче 1-го тура отбора на Евро-2024 – 4:0 .

Хозяева вышли вперед уже на 8 минуте усилиями Жуана Канселу. После перерыва Бернарду Силву удвоил преимущество португальцев.

А потом дубль оформил Криштиану Роналду. На 51-й минуте он реализовал пенальти, а на 63-й отличился уже с игры.

Обзор матча

Этот матч стал для Роналду 197-м за сборную Португалии. 38-летний форвард стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных поединков на уровне национальных сборных. Предыдущий рекорд, 196 матчей, принадлежал форварду сборной Кувейта Бадеру Аль-Мутава.

Most caps in men's international football история:



◉ 197 — Cristiano Ronaldo

◎ 196 — Bader Al-Mutawa

◎ 195 — Soh Chin Ann



CR197 makes more history. — Squawka (@Squawka) 23 марта 2023

Кроме того, Криштиану обновил свой рекорд по голам за сборную. Теперь на его счету 120 голов в футболке национальной команды. Роналду забивает за сборную Португалии уже 20 лет подряд.

Cristiano Ronaldo был теперь брошен для Португалии в течение последних 20 лет:



◉ 2004

◉ 2005

◉ 2006

◉ 2007

◉ 2008

◉ 2009

◉ 2010

◉ 2011

◉ 2012

◉ 2013

◉ 2014

◉ 2015

◉ 2016

◉ 2017

◉ 2018

◉ 2019

◉ 2020

◉ 2021

◉ 2022

◉ 2023



Perfect way to celebrate a record. pic.twitter.com/LSbx9uqcIS — Squawka (@Squawka) 23 марта 2023

В параллельных играх группы J Босния и Герцеговина дома разбила Исландию (3:0), а Словакия и Люксембург расписали ничью (0:0).

В рамках второго тура группы J, 26 марта, Португалия на выезде сыграет с Люксембургом, а Лихтенштейн дома примет Исландию.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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