Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Роналду в рекордном матче помог Португалии разбить Лихтенштейн в отборе на Евро-2024 (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
228
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Роналду в рекордном матче помог Португалии разбить Лихтенштейн в отборе на Евро-2024 (видео)

Криштиану Роналду / Фото: Associated Press

Криштиану оформил дубль, побив мировой рекорд по количеству поединков за сборную.

Сборная Португалии на своем поле разгромила команду Лихтенштейна в матче 1-го тура отбора на Евро-20244:0.

Хозяева вышли вперед уже на 8 минуте усилиями Жуана Канселу. После перерыва Бернарду Силву удвоил преимущество португальцев.

А потом дубль оформил Криштиану Роналду. На 51-й минуте он реализовал пенальти, а на 63-й отличился уже с игры.

Обзор матча

Этот матч стал для Роналду 197-м за сборную Португалии. 38-летний форвард стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных поединков на уровне национальных сборных. Предыдущий рекорд, 196 матчей, принадлежал форварду сборной Кувейта Бадеру Аль-Мутава.

Кроме того, Криштиану обновил свой рекорд по голам за сборную. Теперь на его счету 120 голов в футболке национальной команды. Роналду забивает за сборную Португалии уже 20 лет подряд.

В параллельных играх группы J Босния и Герцеговина дома разбила Исландию (3:0), а Словакия и Люксембург расписали ничью (0:0).

В рамках второго тура группы J, 26 марта, Португалия на выезде сыграет с Люксембургом, а Лихтенштейн дома примет Исландию.

  • В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.
  • Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Читайте также:

Англия с рекордом Кейна удержала победу над Италией в группе Украины в отборе на Евро-2024 (видео)

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы

Генеральная репетиция перед Англией: сборная Украины обыграла "Брентфорд" в товарищеском матче

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
228
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация