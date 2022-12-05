Роналду в шаге от перехода в новый клуб: названа дата и "космические" условия мегатрансфера

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду уже в скором времени станет игроком "Аль-Насра" из чемпионата Саудовской Аравии.

Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Роналду официально присоединится к новой команде 1 января 2023 года.

Контракт с 37-летним португальцем будет рассчитан на 2,5 сезона – до лета 2025 года.

Зарплата футболиста с учетом бонусов и рекламных доходов составит около 200 миллионов евро в сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду во вторник, 22 ноября. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

Карьеру в новом клубе по дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

Сейчас Роналду вместе со своей сборной выступает на чемпионате мира-2022 в Катаре. Португалия с первого места пробилась в плей-ойф турнира и в 1/8 финала 6 декабря сыграет против Швейцарии.

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