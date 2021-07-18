Роналду в стильном наряде похвастался элитным Rolls-Royce и заинтриговал фанатов

Португалец анонсировал важное решение.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новый пост на своей странице в Instagram.

36-летний португалец позирует рядом с автомобилем Rolls-Royce Ghost. Звездный футболист одет в синие шорты и пиджак, а также белую футболку. На ноги форвард надел белые кроссовки.

"День принятия решения", - загадочно подписал снимок Роналду и вызвал между болельщиками дискуссию в комментариях о том, где же продолжит карьеру пятикратный обладатель "Золотого мяча".

instagram.com/cristiano

Добавим, что накануне издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду окончательно решил остаться в "Ювентусе" и оповестил об этом туринский клуб, отправив сообщение: "Я приезжаю. И я остаюсь". Португалец желает доработать контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.

Интересно, что ранее Кришитану намекнул на уход из "Ювентуса" и вывез свой автопарк из Турина.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 году из мадридского "Реала". За него туринский клуб заплатил 117 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Роналду провел в Серии А 33 матча и отметился 29 голами, став лучшим бомбардиром турнира.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Роналду с невестой и детьми отдыхает на роскошной яхте после Евро-2020.

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