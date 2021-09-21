Роналду в течение трех лет был жертвой мошенницы: обобрала футболиста на шестизначную сумму

Роналду в течение трех лет был жертвой мошенницы: обобрала футболиста на шестизначную сумму

Работница туристического агентства бронировала поездки по кредитным картам Криштиану без его ведома.

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал жертвой мошенничества со стороны работницы туристической компании.

Как сообщает Jornal de Noticias, португальца более трех лет обманывала сотрудница тревел-агентства, которому он доверил свои кредитные карты и коды к ним. С февраля 2007 года по июль 2010-го, во время выступлений Роналду за МЮ и "Реал", от его имени были забронированы более 200 поездок, которых футболист самом деле не совершал.

Общий ущерб составил 288 тысяч евро. Сообщается, что Роналду не знал о потере денег.

Роналду не единственный, кто пострадал от этой схемы. Также жертвами воровки стали агент Жорже Мендеш и футболисты Нани и Мануэл Фернандеш. Они были обмануты на общую сумму 350 тысяч евро.

В 2017 году мошенницу приговорили к 4,5 года лишения свободы условно. Сейчас она ежемесячно выплачивает своему бывшему работодателю компенсацию.

Ранее ТСН Проспорт писал, что дом футболиста "Челси" ограбили во время матча Лиги чемпионов: преступление попало на камеры наблюдения.

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