Роналду в юбилейном матче принес сборной Португалии победу в отборе на Евро-2024 (видео)

Криштиану стал героем своего 200-го поединка за национальную команду.

Сборная Португалии победила команду Исландии в гостевом матче 4-го тура отбора на Евро-2024 – 0:1 .

Подопечные Роберто Мартинеса долго не могли сломить сопротивление соперника. Несмотря на существенный перевес во владении мячом, португальцам не удалось создать большого количества голевых моментов.

На 81-й минуте исландцы остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Виллум Тор Виллумссон.

Гости воспользовались численным преимуществом за минуту до истечения основного времени, когда Криштиану Роналду забил победный мяч.

Следует отметить, что матч против Исландии был для Роналду юбилейным – Криштиану стал первым в истории футболистом, сыгравшим за национальную сборную 200 матчей.

К слову, Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Теперь на его счету 123 гола за команду Португалии, а также 43 ассиста.

Обзор матча

Таким образом, сборная Португалии одержала четвертую победу подряд в квалификации на Евро-2024. С 12 очками Роналду и Ко лидируют в группе J. Далее расположились Словакия (10), Люксембург (7), Босния и Герцеговина (3), Исландия (3) и Лихтенштейн (0).

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Интересно, что в рамках 4-го тура отбора на континентальное первенство Босния и Герцеговина дома уступила Люксембургу (0:2). В свою очередь, Словакия на выезде обыграла Лихтенштейн (0:1).

В следующем туре отбора на Евро-2024 2024 8 сентября португальцы в гостях сыграют со Словакией, Люксембург будет принимать Исландию, а Босния и Герцеговина дома встретится с Лихтенштейном.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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