Роналду во втором матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед" отметился новым рекордом в Лиге чемпионов

Роналду во втором матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед" отметился новым рекордом в Лиге чемпионов

Португалец в очередной раз вписал свое имя в историю футбола.

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойзом".

Для 36-летнего нападающего это всего вторая игра за "красных дьяволов" после его возвращения в клуб. Также она стала для Криштиану 177-й в Лиге чемпионов. Он сравнялся с показателем испанца Икера Касильяса, который до сегодняшнего дня был единоличным рекордсменом турнира по количеству проведенных в нем матчей.

101 поединок в Лиге чемпионов Роналду сыграл в составе мадридского "Реала", 53 - за "Манчестер Юнайтед" и 23 - за туринский "Ювентус". В этих играх португалец забил 135 мячей.

"Манчестер Юнайтед" выигрывает у "Янг Бойз" к 30-й минуте со счетом 1:0. Автором гола стал как раз Роналду.

За трансфер Криштиану МЮ заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере до 8 миллионов евро в зависимости от выступлений португальца. Нападающий подписал контракт по схеме 2+1.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" после возвращения Роналду оформил дубль в ворота "Ньюкасла".

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