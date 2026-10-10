Роналду временно отстранили от сборной Португалии после громкого скандала

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Португальская федерация футбола объявила о временном отстранении форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду от сборной Португалии после громкого скандала.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

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Роналду был "временно отстранен", теперь он ждет окончательного решения по дисциплинарному делу, которое против него открыла Португальская федерация футбола.

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"Начато дисциплинарное разбирательство в отношении Криштиану Роналду в соответствии с решением Секции по вопросам неспортивного поведения от 9 октября 2026 года с целью расследования возможных дисциплинарных последствий фактов, имевших место 7 октября.

Без ущерба для автоматического предварительного отстранения, действовавшего в отношении него до даты вынесения решения, было определено неавтоматическое предварительное отстранение игрока, а процессу был присвоен статус срочного", — говорится в заявлении федерации.

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

Роналду обиделся на Жезуша, который не выпустил его на поле, несмотря на то, что отправил разминаться. Перед матчем с норвежцами 72-летний тренер заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение.

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Впоследствии состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. По ее результатам наставник должен был на пресс-конференции пролить свет на эту ситуацию, зачитав 8 пунктов, составленных Криштиану, но не сдержал слова.

Роналду разозлился на Жезуша и покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану опубликовал заявление, в котором рассказал свою версию конфликта.

41-летний Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

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Ранее сообщалось, что Роналду объявил, планирует ли после громкого скандала завершать карьеру в сборной Португалии.

Также мы рассказывали, что Роналду грозят санкции за самовольное покидание лагеря сборной Португалии.

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