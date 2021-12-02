Роналду вызовут на допрос по делу о финансовых махинациях "Ювентуса"

Португалец должен помочь правоохранительным органам докопаться до истины.

Прокуратура Турина планирует допросить нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по делу о ложной финансовой отчетности "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что "Старую синьору" могут исключить из Серии А и лишить чемпионских титулов, если будут доказаны финансовые махинации со стороны клуба.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, финансовая сторона сотрудничества 36-летнего португальца с итальянским клубом является важной частью расследования. Правоохранители изучают финансовые детали трансфера Роналду в Турин и период его пребывания в клубе с 2018 по 2021 год.

В телефонных разговорах руководители "Ювентуса" упоминали "документ, который теоретически не должен существовать". Туринский клуб подозревают в том, что он мог совершать дополнительные переводы португальскому форварду, не внося их в финансовую отчетность.

Внимание следователей привлек тот факт, что в телефонных разговорах регулярно упоминаются ежемесячные платежи Роналду во время жесткого локдауна в Италии (март - апрель 2020 года). В то время другие футболисты "Ювентуса" согласились на понижение зарплаты или отсрочку платежей. Чтобы все выяснить, прокурор в ближайшее время намерен вызвать Роналду на допрос.

CR7, la scrittura privada resta un mistero. I Pm pronti a chiamare Ronaldo https://t.co/2L38BEtKZX — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 1, 2021

Из-за коррупционного скандала в 2006 году "Ювентус" уже переводился в Серию B. Тогда туринский клуб также лишили выигранных в сезонах 2004/05 и 2005/06 "скудетто".

С 2012-го по 2020 год "Ювентус" девять раз подряд становился чемпионом Италии, пока в прошлом сезоне гегемонию туринцев не прервал миланский "Интер".

В нынешнем сезоне команда Массимилиано Аллегри после 15 туров идет на седьмой позиции, набрав 24 балла. В следующем матче Серии А "бьянконери" 5 декабря примут "Дженоа" Андрея Шевченко.

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