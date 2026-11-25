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Роналду забил 987-й гол в карьере и помог "Аль-Насру" выиграть матч азиатской Лиги чемпионов
Криштиану реализовал пенальти в ворота катарского "Аль-Садда".
Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который в начале ноября объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, отличился 987-м голом в карьере.
41-летний португалец реализовал пенальти на 13-й минуте матча пятого тура азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Садда", открыв счет в поединке.
Этот гол стал для Роналду 987-м на профессиональном уровне — до желанной тысячи ему осталось забить всего 13 мячей.
Позже "Аль-Садду" удалось отыграться, а Роналду мог снова вывести свою команду вперед, но его второй забитый мяч отменили из-за офсайда.
Под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления, а победный гол для "Аль-Насра" (2:1) в начале второй половины встречи забил Жоау Фелиш, отличившись фантастическим ударом через себя с линии штрафной площадки в "девятку".
Ранее сообщалось, что "Реал" совершил суперкамбэк и разбил ПСВ в Лиге чемпионов.