Криштиану Роналду / facebook.com/alnassrfc

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Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который в начале ноября объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, отличился 987-м голом в карьере.

41-летний португалец реализовал пенальти на 13-й минуте матча пятого тура азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Садда", открыв счет в поединке.

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Этот гол стал для Роналду 987-м на профессиональном уровне — до желанной тысячи ему осталось забить всего 13 мячей.

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Позже "Аль-Садду" удалось отыграться, а Роналду мог снова вывести свою команду вперед, но его второй забитый мяч отменили из-за офсайда.

Под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления, а победный гол для "Аль-Насра" (2:1) в начале второй половины встречи забил Жоау Фелиш, отличившись фантастическим ударом через себя с линии штрафной площадки в "девятку".

Ранее сообщалось, что "Реал" совершил суперкамбэк и разбил ПСВ в Лиге чемпионов.

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