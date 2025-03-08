Роналду забил Бущану, но команда украинца избежала поражения в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

"Аль-Наср" звездного португальского форварда Криштиану Роналду поделил очки с "Аль-Шабабом" украинского вратаря Георгия Бущана в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

На 44-й минуте "Аль-Шабаб" вывел вперед марокканец Абдерразак Хамдалла, реализовав пенальти.

Впрочем, еще до свистка на перерыв хозяева поля не только отыгрались, но и повели в счете. На 45+2-й минуте забил Айман Яхья, а на 45+7-й ворота Бущана мощным ударом с острого угла поразил Роналду.

RONALDO SCORES A GOLAZO BUT MF CANCELLED IT WTFFF pic.twitter.com/dXmPgqtxFb — fan (@NoodleHairCR7) 7 марта 2025

В дебюте второго тайма "Аль-Наср" остался в меньшинстве – прямую красную карточку на 52-й минуте получил защитник Мохаммед Аль-Фатиль.

На 67-й минуте "Аль-Шабаб" воспользовался численным преимуществом – счет сравнял Мохаммед Аль-Швирех.

Отметим, что Бущан провел на поле полный матч. 30-летний вратарь сборной Украины в январе этого года перешел в "Аль-Шабаб" из киевского "Динамо". За саудовский клуб Георгий уже сыграл шесть поединков, пропустив 12 мячей.

Сейчас "Аль-Наср" (48 очков) занимает четвертое место в чемпионате Саудовской Аравии – подопечные экс-тренера "Милана" Стефано Пиоли на 10 баллов отстают от лидера "Аль-Иттихада", в составе которого выступает французский бомбардир Карим Бензема.

"Аль-Шабаб" располагается на шестой позиции – подопечные Фатиха Терима имеют 40 пунктов в своем активе.

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