Роналду забил дебютный гол в чемпионате Саудовской Аравии и спас "Аль-Наср" от поражения (видео)

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду забил дебютный мяч за "Аль-Наср". Это произошло в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха".

Роналду с капитанской повязкой вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный поединок. На 90+3-й минуте он реализовал пенальти, чем спас свою команду от поражения. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Видео гола Роналду

Cristiano Ronaldo scores his first Al-Nassr goal. Это неустойчивый период penalty к ликвидации в Аль-Фате.



via @ssc_sports pic.twitter.com/rG77aEQN5S — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2023

Отметим, что "Аль-Наср" во время матча был вынужден дважды догонять соперника. На 12-й минуте хозяев вывел вперед Кристиан Тельо, на что гости под занавес первого тайма ответили голом Талиски. На 58-й минуте "Аль-Фатех" снова повел в счете – отличился Софиан Бендебка, но Роналду вырвал для "Аль-Насра" ничью.

На последних секундах игры "Аль-Наср" остался в меньшинстве – красную карточку заработал Талиска.

Обзор матча

Таким образом, "Аль-Наср" (34 очка) поднялся на первое место в турнирной таблице. "Аль-Фатех" с 22 баллами расположился на шестом месте.

Для 37-летнего португальца это был третий официальный матч за "Аль-Наср". Ранее он дебютировал в составе своей новой команды в поединке чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Эттифака", а также сыграл с "Аль-Иттихадом" в полуфинале Суперкубка страны. В обеих поединках Криштиану не отличался результативными действиями.

Ранее Роналду оформил дубль за объединенную команду клубов "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср" в товарищеском матче против ПСЖ.

Напомним, Роналду перебрался в "Аль-Наср" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета 2025 года. В новом клубе он будет зарабатывать "космические" 200 миллионов долларов в год.

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