Роналду забил гол: Португалия драматично отомстила Дании и вышла в полуфинал Лиги наций (видео)

Криштиану не реализовал пенальти, но затем отличился с игры, сделав свой вклад в победу.

Сборная Португалии одолела национальную команду Дании в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Жозе Алвеладе" в Лиссабоне завершился со счетом 5:2 по итогам экстра-таймов.

В первой игре между командами, которая состоялась 20 марта в Копенгагене, датчане победили португальцев со счетом 1:0.

Уже на старте второго поединка Криштиану Роналду мог восстановить паритет в двухматчевом противостоянии, но не реализовал пенальти.

На 38-й минуте португальцы открыли счет во встрече – автоголом отличился датский защитник Йоахим Андерсен.

После перерыва гости отыгрались – на 56-й минуте отличился Расмус Кристенсен. На 72-й минуте Роналду реабилитировался и забил с игры. Но уже через четыре минуты Кристиан Эриксен сравнял счет в поединке.

На 86-й минуте Тринкау забил гол, позволивший португальцам перевести игру в экстра-таймы. Там подопечные Роберто Мартинеса дожали неуступчивого оппонента – на 91-й минуте Тринкау оформил дубль, а затем на 115-й минуте точку своим голом поставил Гонсалу Рамуш.

Таким образом, Португалия победила Данию со счетом 5:3 по итогам двух встреч и вышла в полуфинал Лиги наций, где сразится с Германией. В другом полуфинале встретятся Франция и Испания.

Обзор матча Португалия – Дания

Полуфиналы Лиги наций запланированы на 4 и 5 июня, поединок за третье место и финал – 8 июня. Хозяином финальной стадии Лиги наций станет Германия.

Ранее сообщалось, что сборная Украины разгромно проиграла Бельгии и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций.

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