Роналду забил очередной гол и стал лучшим бомбардиром мира 2023 года (видео)

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.

В матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Таавона" 38-летний португалец снова отличился забитым мячом.

На 90+2-й минуте он установил итоговый счет игры, замкнув ударом головой навес с правого фланга. Поединок завершился разгромной выездной победой "Аль-Насра" (1:4).

Обзор матча "Аль-Таавон" – "Аль-Наср"

Для Роналду гол в ворота "Аль-Таавона" стал 54-м в этом календарном году. Таким образом, именно Криштиану финишировал на первом месте в списке лучших бомбардиров 2023 года.

Вторую позицию разделили нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, забившие в 2023-м по 52 гола. Четвертым стал бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, в чьем активе 50 результативных ударов.

Лучшие бомбардиры мира 2023 года (топ-5)

1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср", сборная Португалии) – 54

2-3. Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии) – 52

2-3. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции) – 52

4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) – 50

5. Барнабаш Варга ("Ференцварош", сборная Венгрии) – 38

Добавим, что сейчас "Аль-Наср" с 46 очками находится на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии. Подопечные экс-тенера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру на 7 баллов отстают от лидера "Аль-Хиляля".

Ранее сообщалось, что дубль Роналду помог "Аль-Насру" уничтожить команду другого обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема в чемпионате Саудовской Аравии.

Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" потерпел неожиданное поражение в 20-м туре АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" уверенно обыграл аутсайдера и вплотную приблизился к лидерам АПЛ (видео)

"Челси" без Мудрика удержал победу над новичком АПЛ – соперник чуть не совершил мегакамбэк (видео)