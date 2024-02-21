Роналду забил очередной гол и вывел "Аль-Наср" в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов (видео)

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил гол в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против другого саудовского клуба "Аль-Фейха".

39-летний португалец вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок. На 86-й минуте он отметился забитым мячом – Роналду вырвался один на один с голкипером и после ошибки последнего отправил мяч уже в пустые ворота.

GOAL NUMBER 876 FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/qHD8hUsr0M — CristianoXtra (@CristianoXtra_) 21 Feb. 2024

Таким образом, Криштиану установил окончательный счет в игре – 2:0 . Первый гол в этой встрече на 17-й минуте забил португальский нападающий Отавиу.

Добавим, что Роналду отличился в каждом из трех официальных матчей в 2024 году. Всего в его активе 26 голов и 11 ассистов в 27 матчах за "Аль-Наср" в этом сезоне.

Отметим, что в первом матче 1/8 финала Роналду эффектным голом принес победу "Аль-Насру" над "Аль-Фейхом" (1:0). Так что команда португальца по сумме двух поединков вышла в четвертьфинал.

В четвертьфинале "Аль-Наср" сразится против "Аль-Айна" из ОАЭ, бывшей команды Сергея Реброва.

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