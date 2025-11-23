Роналду забил роскошный гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии

Криштиану Роналду / x.com/AlNassrFC_EN

Легендарный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил шикарный гол бисиклетой в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Халиджем".

На 90+6-й минуте поединка 40-летний португалец замкнул навес с правого фланга, отправив мяч в ворота красивым ударом в падении через себя.

Таким образом, Роналду установил окончательный счет в этом матче – 4:1 в пользу "Аль-Насра".

В этом сезоне Криштиану уже забил 11 голов и сделал два ассиста в 12 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах.

После этой победы "Аль-Наср" с 27 очками продолжает лидировать в чемпионате Саудовской Аравии. Ближайшего преследователя – "Аль-Хиляль" – подопечные Жорже Жезуша опережают на 4 балла.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые в карьере получил красную карточку в матче за сборную Португалии.