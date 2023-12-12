Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году и догнал бомбардирский показатель Холанда (видео)

Криштиану помог "Аль-Насру" выйти в полуфинал Кубка короля Саудовской Аравии.
Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился голом в победном четвертьфинальном матче Кубка короля Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба" (5:2).
38-летний португалец забил на 74-й минуте встречи, когда счет был 3:1 в пользу его команды. Криштиану технично обыгрался с партнером и из пределов штрафной отправил мяч в дальний нижний угол.
قووووووووول من كريستيانو— تغطية لمباريات النصر V (@xx76668329) December 11, 2023
— التغطية عبر الحساب : @NFCStudio1
#النصر_الشباب
#CristianoRonaldo
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#Ronaldo
#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/VPm1jlfVDp
Это 50-й гол Роналду за календарный 2023 год, учитывая забитые мячи за "Аль-Наср" и сборную Португалии.
Теперь Криштиану делит первую строчку в списке лучших бомбардиров мира в текущем году с нападающим "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлингом Холандом, в активе которого также 50 голов.
Третье и четвертое места в этом рейтинге занимают Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии) и Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), забившие в 2023 году по 49 голов.
Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 16 голов и 8 ассистов.
В настоящее время команда Криштиану, которую возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, занимает вторую позицию в саудовской лиге, имея 37 очков после 16 матчей. "Аль-Наср" на 7 баллов отстает от лидера "Аль-Хиляля", цвета которого защищает бразилец Неймар.
Напомним, Роналду перебрался в "Аль-Наср" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает около 200 миллионов долларов за сезон.
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