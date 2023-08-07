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Роналду забил в третьем матче подряд и помог "Аль-Насру" выйти в полуфинал арабской ЛЧ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Роналду забил в третьем матче подряд и помог "Аль-Насру" выйти в полуфинал арабской ЛЧ (видео)

Криштиану Роналду/Фото: ФК "Аль-Наср"

Команда португальца выбила действующего победителя турнира.

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился голом в четвертьфинальном матче арабской Лиги чемпионов против марокканского клуба "Раджа Касабланка".

38-летний португалец вышел в стартовом составе и на 19-й минуте открыл счет. Роналду забил мощным ударом в ближний угол из пределов штрафной после передачи Андерсона Талиски.

Для Криштиана это третий гол в третьем матче подряд арабской ЛЧ. Ранее он забил команде "Монастир" из Туниса и поразил ворота египетского "Замалека", чем вывел "Аль-Наср" в плей-офф турнира.

Гол Роналду помог "Аль-Насру" победить "Раджа Касабланку" со счетом 1:3.

После триумфа над действующем победителе арабской Лиги чемпионов клуб Криштиану в полуфинале турнира сыграет против "Аль-Шорты" из Ирака. Матч пройдет 9 августа.

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Дата публикации
Просмотры
170
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