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Роналду записал на свой счет ряд рекордов в стартовом матче ЧМ-2022

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Роналду записал на свой счет ряд рекордов в стартовом матче ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Португалец стал первым игроком, забившим по меньшей мере один гол на пяти Мундиалях.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальное достижение во время победного матча 1-го тура группы H чемпионата мира-2022 против Ганы.

37-летний форвард стал первым игроком, отмечавшимся на пяти мировых первенствах подряд, начиная с 2006 года. В общей сложности на чемпионатах мира португалец забил восемь мячей.

На четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси.

Кроме того, португалец стал первым игроком из европейских стран, принявших участие в 10 крупных турнирах за сборную подряд. Роналду отыграл на пяти ЧЕ (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) и пяти ЧМ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

По показателю выступлений на чемпионатах мира он повторил рекорд мексиканцев Антонио Карбахаля, Рафаэля Маркеса, немца Лотара Маттеуса и Лионеля Месси.

В общей сложности португалец забил 118 голов в 192 матчах за свою сборную. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы, а в 2019 году выиграл Лигу наций УЕФА.

  • Матч Португалия – Гана завершился победой команды Роналду со счётом 3:2.
  • Во втором туре 28 ноября Южная Корея будет противостоять Гане, а Португалия определит более сильного с Уругваем. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Дата публикации
Просмотры
2150
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