Роскошная жизнь Джорджины: невеста Роналду представила эксклюзивные кадры из фильма о себе от Netflix (видео)

Роскошная жизнь Джорджины: невеста Роналду представила эксклюзивные кадры из фильма о себе от Netflix (видео)

Знаменитость поделилась моментами из своей жизни.

Джорджина Родригес, невеста звездного форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, представила эксклюзивные кадры из документального фильма, который о ней снимает компания Netflix.

Девушка опубликовала в Instagram трейлер к картине.

"Наконец, я могу поделиться с вами этим эксклюзивным предварительным просмотром фильма Soy Georgina, который скоро появится на Netflix", - написала девушка в комментарии к посту.

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес.

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