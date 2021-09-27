Роскошная жизнь Джорджины: невеста Роналду представила эксклюзивные кадры из фильма о себе от Netflix (видео)

Знаменитость поделилась моментами из своей жизни.
Джорджина Родригес, невеста звездного форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, представила эксклюзивные кадры из документального фильма, который о ней снимает компания Netflix.
Девушка опубликовала в Instagram трейлер к картине.
"Наконец, я могу поделиться с вами этим эксклюзивным предварительным просмотром фильма Soy Georgina, который скоро появится на Netflix", - написала девушка в комментарии к посту.
Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Роналду рассказал, как влюбился в Джорджину Родригес.