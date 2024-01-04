Роскошный ассист Довбика помог "Жироне" победить "Атлетико" в феерическом матче Ла Лиги (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика вырвала победу над мадридским "Атлетико" в центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 4:3 .

Довбик вышел на игру с "матрасниками" в стартовом составе, тогда как Цыганков даже не попал в заявку на матч из-за травмы.

Уже на 30-й секунде поединка Довбик мог открывать счет. Украинский форвард получил отличный пас с правого фланга от Савио, но из пределов штрафного ударом в одно касание не попал в створ ворот.

Впрочем, очень быстро "Жирона" таки вышла вперед – на 2-й минуте матча Валери вошел в штрафную соперника и закрутил мяч под дальнюю штангу.

На 14-й минуте команда Диего Симеоне восстановила паритет в противостоянии – Альваро Мората воспользовался передачей Антуана Гризманна и пробил в дальний угол.

На 26-й минуте "жиронцы" во второй раз повели в счете. Иван Мартин обокрал Коке вблизи штрафной "матрасников" и нанес удар – Ян Облак парировал, но Савио добил мяч в пустые ворота.

На 39-й минуте "Жирона" в третий раз поразила сетку ворот "Атлетико". Подопечные Мичела решили разыграть угловой. Довбик после подачи в центре штрафной, стоя спиной к воротам, красиво перевел на дальнюю штангу, а Дейли Блинд занес мяч в ворота.

Перед перерывом гости сократили отставание до минимума – на 44-й минуте дубль оформил Мората после передачи Родриго Де Пауля. На 45+1-й минуте испанец мог забить свой третий мяч и сравнять счет, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

На старте второго тайма "Атлетико" таки удалось отыграться – Мората на 54-й минуте сделал хет-трик, а Родриго Де Пауль записал в свой актив вторую результативную передачу.

Развязка этого увлекательного поединка наступила в самой его концовке. На 90+1-й минуте Иван Мартин получил передачу Порту с левого фланга на грани штрафной, продрался сквозь трех соперников и послал мяч в дальнюю девятку. Этот гол принес "Жироне" победу в чрезвычайно результативном и зрелищном матче.

Отметим, что Довбик сыграл в матче с "Атлетико" 67 минут, после чего его заменил Кристиан Стуани.

Добавим, что ассист в поединке с "матрасниками" стал для Артема пятым в этому сезоне Ла Лиги. Также в его активе 11 забитых мячей. По системе гол + пас (16) украинский нападающий вышел на первое место в чемпионате Испании, обойдя полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема – 15 (13+2).

Обзор матча "Жирона" – "Атлетико"

После этой победы "Жирона" (48 баллов) сравнялась с "Реалом" по очкам на вершине турнирной таблицы Ла Лиги – команда Довбика и Цыганкова только по дополнительным показателям уступает "Королевскому клубу", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин. "Атлетико" (38 пунктов) остался на третьей позиции.

В следующем туре "Жирона" 14 января на выезде встретится с "Альмерией", "Атлетико" 20 января в гостях сыграет с "Гранадой".

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