Роскошный гол бисиклетой: "Дженоа" с Малиновским одержала уверенную победу в матче Серии А (видео)

"Грифоны" провели в большинстве почти весь второй тайм поединка против "Удинезе".

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского обыграла "Удинезе" в домашнем матче 26-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Луиджи Феррарис" в Генуе завершился со счетом 2:0 .

Оба гола хозяева поля забили в первом тайме. На 36-й минуте счет в игре открыл Матео Ретеги, который нанес очень красивый удар бисиклетой в дальний угол из пределов вратарской.

Через четыре минуты "грифоны" укрепили свое преимущество – Маттия Бани головой замкнул подачу Альберта Гудмундссона.

Отметим, что почти весь второй тайм генуэзцы провели в большинстве, ведь на 49-й минуте вторую желтую карточку заработал защитник гостей Томас Кристенсен.

Малиновский начал матч на скамейке для запасных и появился на замену на 78-й минуте. В этом сезоне 30-летний украинец сыграл 23 поединка за "грифонов" в чемпионате Италии, в которых забил три гола и сделал один ассист.

Обзор матча "Дженоа" – "Удинезе"

"Дженоа" (33 очка) находится на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" (23 балла) располагается на 16-м месте на расстоянии всего трех пунктов от зоны вылета.

В следующем туре команда Малиновского 4 марта на выезде сыграет с лидером чемпионата "Интером", а "Удинезе" 2 марта примет худшую команду лиги "Салернитану".

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