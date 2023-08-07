Роскошный гол Цыганкова, дебют Довбика: "Жирона" обыграла итальянский клуб в спарринге (видео)

Испанская команда с двумя украинцами в составе победила "Лацио".

В воскресенье, 6 августа, испанская "Жирона" выиграла у итальянского "Лацио" в товарищеском матче – 2:1 . Один из голов за каталонский клуб забил украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Цыганков открыл счет в спарринге с римлянами на 50-й минуте. 25-летний украинский футболист принял мяч за пределами штрафной и мощным дальним ударом поразил левый угол ворот.

Виктор был заменен на 65-й минуте. А на 73-й минуте на поле вышел украинский новичок "Жироны" Артем Довбик, который 6 августа официально перешел в испанский клуб. Таким образом, 26-летний форвард сборной Украины дебютировал в составе каталонцев.

Отметим, что после гола Цыганкова преимущество "бело-красных" удвоил Кристиан Стуани. На это "Лацио" ответил забитым мячом Валентина Кастельяноса, который в летнее межсезонье перебрался в клуб Серии А именно из "Жироны".

Одержав победу в этом матче, "Жирона" выиграла символический Трофей Коста Брава, разыгрывавшийся в 46-й раз.

CAMPIONS DEL 46è TROFEU COSTA BRAVA! ❤️ pic.twitter.com/MSwyI2cXek — Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023

Официальный сезон "Жирона" начнет 12 августа выездным матчем Ла Лиги с "Реалом" Сосьедад.

"Лацио" в первом туре Серии А 20 августа в гостях сыграет против "Лечче".

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