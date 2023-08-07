Роскошный гол Цыганкова, дебют Довбика: "Жирона" обыграла итальянский клуб в спарринге (видео)

Испанская команда с двумя украинцами в составе победила "Лацио".
В воскресенье, 6 августа, испанская "Жирона" выиграла у итальянского "Лацио" в товарищеском матче – 2:1. Один из голов за каталонский клуб забил украинский полузащитник Виктор Цыганков.
Цыганков открыл счет в спарринге с римлянами на 50-й минуте. 25-летний украинский футболист принял мяч за пределами штрафной и мощным дальним ударом поразил левый угол ворот.
QUIN GOLÀS!— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
@esport3
pic.twitter.com/njmPqnhZ3A
Виктор был заменен на 65-й минуте. А на 73-й минуте на поле вышел украинский новичок "Жироны" Артем Довбик, который 6 августа официально перешел в испанский клуб. Таким образом, 26-летний форвард сборной Украины дебютировал в составе каталонцев.
EL DEBUT! pic.twitter.com/QSGnlvfAMg— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
Отметим, что после гола Цыганкова преимущество "бело-красных" удвоил Кристиан Стуани. На это "Лацио" ответил забитым мячом Валентина Кастельяноса, который в летнее межсезонье перебрался в клуб Серии А именно из "Жироны".
Одержав победу в этом матче, "Жирона" выиграла символический Трофей Коста Брава, разыгрывавшийся в 46-й раз.
CAMPIONS DEL 46è TROFEU COSTA BRAVA! ❤️ pic.twitter.com/MSwyI2cXek— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
Официальный сезон "Жирона" начнет 12 августа выездным матчем Ла Лиги с "Реалом" Сосьедад.
"Лацио" в первом туре Серии А 20 августа в гостях сыграет против "Лечче".
Читайте также:
Драматический триумф: "Арсенал" в серии пенальти одолел "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии (видео)
УПЛ: результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
"Шахтер" разгромно проиграл "Тоттенхэму" в благотворительном матче – красивое прощание Пятова (видео)