Роскошный гол украинца со штрафного вывел венгерский клуб в плей-офф отбора Лиги конференций (видео)

Эффектный гол украинского полузащитника Артема Фаворова помог венгерской "Академии Пушкаша" пройти в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

В третьем отборочном раунде ЛЕ венгерский клуб встречался с "Арарат-Арменией". Первый матч "Академия Пушкаша" выиграла со счетом 1:0, а вот во втором уступала 2:3 до последних минут поединка.

При таком счете команды ждали бы экстра-таймы, но на 90+4-й минуте Фаворов забил гол шикарным прямым ударом со штрафного, чем вывел "Академию Пушкаша" в следующую стадию.

Отметим, что Фаворов вышел на поле всего на 82-й минуте матча. Полный поединок в составе армянского клуба провел голкипер Даниил Кучер.

Добавим, что с 62-й минуты "Арарат-Армения" играла в меньшинстве – прямую красную карточку заработал кениец Амос Нонди.

Артем Фаворов – воспитанник киевского "Динамо". С 2018 по 2020 год он выступал за черниговскую "Десну", в составе которой сыграл 56 матчей и забил 13 голов.

В плей-офф квалификации Лиги конференций соперником "Академии Пушкаша" станет финалист прошлого розыгрыша этого турнира итальянская "Фиорентина".

Напомним, "Академия Пушкаша" во втором отборочном раунде Лиги конференций должна была сыграть с "Днепром-1", но УЕФА исключил украинский клуб из еврокубков. Днепряне получили технические поражения (дважды по 0:3) в обоих матчах после того, как из-за финансовых проблем снялись с чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что криворожский "Кривбасс" во второй раз проиграл чешской "Виктории" Пльзень и вылетел из квалификации Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится с испанским "Бетисом".

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