Роскошный гол в "девятку" позволил "Динамо" одержать очередную победу на сборе в Турции (видео)

Автором великолепного удара стал Владислав Кулач.
Киевское "Динамо" провело пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Мирчи Луческу одолела многократного чемпиона Грузии - "Динамо" Тбилиси. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Победный мяч "бело-синие" забили на 21-й минуте противостояния. Форвард киевлян Владислав Кулач отличился шикарным ударом в "девятку" с линии штрафной после скидки от Виталия Буяльского.
Для чемпиона Украины эта победа стала четвертой в рамках турецкого сбора. Ранее "бело-синие" разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2), сыграли вничью с болгарским "Левски" (1:1) и одолели черногорский "Рудар" (1:0).
В четверг, 10 февраля, "Динамо" намерено провести заключительный спарринг в Турции. Киевляне сыграют с двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины - "Широки Бриег". Начало встречи - в 10:00 по киевскому времени.
- "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
- В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".
Читайте также:
Зимнее межсезонье-2022: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ
Виноват ковид: "Динамо" U-19 понесло колоссальные потери перед матчем плей-офф Юношеской лиги УЕФА - СМИ
Появился на замену, но быстро ушел с поля: динамовец Супряга дебютировал за итальянский клуб