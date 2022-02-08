Роскошный гол в "девятку" позволил "Динамо" одержать очередную победу на сборе в Турции (видео)

Роскошный гол в "девятку" позволил "Динамо" одержать очередную победу на сборе в Турции (видео)

Автором великолепного удара стал Владислав Кулач.

Киевское "Динамо" провело пятый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Мирчи Луческу одолела многократного чемпиона Грузии - "Динамо" Тбилиси. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Победный мяч "бело-синие" забили на 21-й минуте противостояния. Форвард киевлян Владислав Кулач отличился шикарным ударом в "девятку" с линии штрафной после скидки от Виталия Буяльского.

Для чемпиона Украины эта победа стала четвертой в рамках турецкого сбора. Ранее "бело-синие" разгромили болгарский "Лудогорец" (4:1), обыграли сербский клуб "Чукарички" (3:2), сыграли вничью с болгарским "Левски" (1:1) и одолели черногорский "Рудар" (1:0).

В четверг, 10 февраля, "Динамо" намерено провести заключительный спарринг в Турции. Киевляне сыграют с двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины - "Широки Бриег". Начало встречи - в 10:00 по киевскому времени.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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