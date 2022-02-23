Роскошный прострел: хавбек "Металлиста" точным ударом помог победить 13-кратного чемпиона Кыргызстана (видео)

Харьковский клуб завершил третий сбор шестой победой в шести матчах.

В среду, 23 февраля, харьковский "Металлист" минимально победил "Дордой" на сборах в Турции – 1:0 .

Единственный гол товарищеского матча забил на седьмой минуте Эдуард Сарапий.

Полузащитнику удался пушечный удар из-за пределов штрафной. Вратарь кыргызстанского клуба спасти свою команду не сумел.

Гол на видео с 09:05:

Спаррингом с 13-кратным чемпионом Кыргызстана харьковская команда закрыла игровую программу зимней подготовки.

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