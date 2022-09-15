Роскошный штрафной соперника, отмененный гол Буяльского: "Динамо" проиграло АЕКу в Лиге Европы (видео)

В четверг, 15 сентября, киевское "Динамо" во втором матче группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 сыграло против кипрского АЕКа из города Ларнака.

Киевское "Динамо" потерпело поражение от кипрского АЕКа из города Ларнака в поединке 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Встреча в Кракове завершилась со счетом 0:1 .

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину номинально домашний для киевлян поединок прошел в польском Кракове на стадионе футбольного клуба "Краковия".

"Бело-синие" пропустили уже в дебюте игры. На 8-й минуте роскошный гол ударом со штрафного забил нападающий киприотов Адам Дюрчо.

После пропущенного мяча подопечные Мирчи Луческу прибавили обороты и на 29-й минуте были близки к тому, чтобы сравнять счет. Виталий Буяльский в одно касание отправил мяч в дальний угол ворот гостей после передачи Владислава Дубинчака с левого фланга, однако этот гол был отменен - после проверки VAR арбитр справедливо зафиксировал офсайд у Дубинчака.

Во втором тайме "бело-синие" продолжили отчаянно пытаться отыграться. Соперник киевлян преимущественно сконцентрировался на обороне и добился успеха в этом. До финального свистка "Динамо" так и не распечатало ворота кипрской команды.

Напомним, в стартовом туре группового раунда второго по престижности еврокубка "Динамо" в Стамбуле проиграло турецкому "Фенербахче" со счетом 2:1. В свою очередь, АЕК Ларнака дома уступил французскому "Ренну" - 1:2.

В другом матче 2-го тура группы B "Ренн" на домашней арене сыграл вничью с "Фенербахче" - 2:2.

После двух туров "Фенербахче" и "Ренн" лидируют в квартете, имея по 4 очка. АЕК с 3 баллами занимает третье место. "Динамо" - последнее без единого зачетного пункта.

После двух туров "Фенербахче" и "Ренн" лидируют в квартете, имея по 4 очка. АЕК с 3 баллами занимает третье место. "Динамо" - последнее без единого зачетного пункта. Поединки 3-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 6 октября: "Ренн" - "Динамо", "Фенербахче" - АЕК Ларнака.

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