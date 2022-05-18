"России нужна Украина, но без украинцев": Владимир Кличко рассекретил намерения оккупантов

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает борьбу на информационном фронте, рассказывая миру о страшных преступлениях россиян на территории нашей страны.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, который накануне поставил жесткий ультиматум российским боксерам, в очередной раз обратился к международному сообществу.

Владимир Кличко поделился мыслями о том, зачем Россия развязала полномасштабную войну в Украине. По его словам, Российская Федерация стремится захватить территорию Украины, а вот украинский народ стране-агрессору не нужен, поэтому она занимается целенаправленным его истреблением.

"Могу сказать, что это важнейшая битва в нашей жизни, жизни всех украинцев. И даже сейчас продолжаются бои, ежедневно и каждую ночь они наносят ракетные удары из Беларуси и России, чтобы уничтожить наши жизни. Речь о жизни украинцев, связавших себя с демократическими ценностями. Мир недооценил аннексию Крыма и поддержку сепаратистских движений в Луганской и Донецкой областях, и Россия продолжает захват нашей страны.

Очевидно, России нужна Украина. Но, как видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому убивают гражданских: резня, бомбардировка жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами.

Я был в Буче - видел все своими глазами. Видел замученных гражданских с завязанными за спиной руками. Их убивали выстрелами в затылок - казнили. Пострадало так много детей: убиты или ранены более тысячи человек. Мы не знаем точных цифр, ведь постоянно находим новые места массовых казней. Мы не знаем точных цифр, ведь количество пострадавших растет каждый день", - сказал Кличко-младший в интервью Piers Morgan Uncensored.

Также Владимир Кличко еще раз призвал мировое сообщество помогать Украине, чтобы остановить геноцид украинского народа, который устроил кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Мир просто недооценил агрессию этого безумного мужчины. И сейчас мы видим последствия. Мировые лидеры говорили, что после пересечения украинской границы Россию будут ждать последствия. Эти последствия продолжаются уже больше двух месяцев.

Сейчас свободный мир начал поддерживать нас и дает оружие. Невозможно воевать с голыми кулаками. Нам нужно оружие, чтобы защитить себя, закрыть наше небо и защищать нашу страну. Я не мог даже представить, что один человек может делать другому нечто подобное.

Геноцид украинского народа должен быть остановлен. Мир не должен бояться думать об этом слове или бояться его произносить. Это происходит в Украине, Мариуполь полностью уничтожен. Мы просто надеемся, что эта война будет остановлена с помощью свободного мира", - резюмировал Владимир.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Владимир Кличко восхитился героизмом защитников "Азовстали", которые почти три месяца в неравном бою противостояли российским захватчикам.

Как минимум семь автобусов с украинскими ранеными бойцами выехали из "Азовстали"

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