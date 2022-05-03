Россия держит в заложниках звезду американского баскетбола

Известную американскую баскетболистку Бритни Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков и содержат в заложниках в России. Госдеп США признал ее заложницей.

В Государственном департаменте США пришли к мнению, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России.

Об этом сообщает ESPN.

"Государственный департамент установил, что россия неправомерно задержала гражданку США Бритни Грайнер. Со всей решительностью специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу по обеспечению освобождения девушки", – говорится в официальном заявлении министерства.

Грайнер была задержана 17 февраля в московском аэропорту Шереметьево. Федеральная таможенная служба России обвинила прилетевшую в Москву из Нью-Йорка спортсменку в провозе наркотиков; в частности, что при осмотре ручной клади у нее были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащих гашишное масло. Бритни грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, что защитник МБК "Николаев" Андрей Кожемякин выставил на благотворительный аукцион свою медаль обладателя Суперкубка Украины, чтобы помочь ВСУ.

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