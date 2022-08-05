"Россия ее неправомерно удерживает": Байден призвал к немедленному освобождению звездной американской баскетболистки

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор для американской баскетболистки – Бриттни Грайнер.
Отметим, что в России Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.
Как следствие, президент США Байден назвал приговор "неприемлемым".
"Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бритни.
Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уиллана домой в сохранности и безопасности как можно быстрее", — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Американцы предлагают обменять ее и еще одного заключенного американца Пола Уиллана на российского шпиона Виктора Бута, получившего тюремный срок в США за торговлю оружием.
Добавим, что в феврале Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в перевозке наркотиков. При осмотре ручной клади у нее были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащих гашишное масло.
- Грайнер — бывший игрок женской НБА, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США (2016, 2020);
- В финале Олимпиады в Токио Бриттни установила исторический рекорд результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. Грайнер набрала 30 баллов.