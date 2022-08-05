"Россия ее неправомерно удерживает": Байден призвал к немедленному освобождению звездной американской баскетболистки

Отметим, что в России Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.

Как следствие, президент США Байден назвал приговор "неприемлемым".

"Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок, что является еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бритни.

Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уиллана домой в сохранности и безопасности как можно быстрее", — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Американцы предлагают обменять ее и еще одного заключенного американца Пола Уиллана на российского шпиона Виктора Бута, получившего тюремный срок в США за торговлю оружием.

Добавим, что в феврале Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в перевозке наркотиков. При осмотре ручной клади у нее были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащих гашишное масло.