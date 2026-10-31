Россия может занять место Украины на чемпионате мира-2027 по хоккею

Сборная России по хоккею / © Associated Press

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Сборная России может заменить команду Украины на чемпионате мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Накануне Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию России и обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе на ЧМ-2027.

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Именно из-за возвращения России к выступлениям Украина может потерять свое место среди участников ЧМ, сообщил президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

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"Времени осталось совсем мало, поэтому придется решить много вопросов. Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) однозначен: наше решение об исключении России признано недействительным.

Значит ли это, что место Украины займет Россия? Да, ранее на уровне Конгресса IIHF было определено, что в случае возвращения России, а это сейчас и происходит, она вернется на тот же уровень, на котором находилась раньше. Теперь нам необходимо разработать логистические аспекты, учитывая, что чемпионат мира предусматривает фиксированное количество команд, определенное количество матчей и уже распределенные телевизионные права.

Украина была последней командой, которая получила право на повышение в классе. Не стоит забегать вперед — решения будут приняты на следующей неделе на техническом уровне. Но очевидно, что подобные вопросы нуждаются в скорейшем урегулировании", — цитирует Ларссона портал Sportbladet.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

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Весной 2026 года сборная Украины завоевала право впервые с 2007 года выступить на чемпионате мира в элитном дивизионе, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

Из-за того, что количество участников турнира, а речь идет о 16 командах, остается неизменным, украинская сборная рискует уступить место российской.

Напомним, ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе выиграла сборная Финляндии, которая в финале в овертайме одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Норвегия в овертайме победила Канаду.

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