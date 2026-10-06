Россия обошла Украину: ФИФА опубликовала позорные изменения в рейтинге футбольных сборных

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных команд. Сборная Украины в нем непостижимым образом оказалась позади России.

Соответствующий рейтинг можно увидеть на официальном сайте ФИФА.

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После двух подряд поражений в Лиге наций — от Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2) — сборная Украины опустилась на три позиции и сейчас занимает 36-е место в мировом рейтинге.

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Российская же сборная находится на 35-й строчке. Несмотря на отстранение от официальных турниров, ФИФА все еще продолжает начислять рейтинговые баллы сборной страны-террориста за результаты товарищеских матчей.

Отметим, что в ходе текущей международной паузы сборная страны-агрессора победила команды Ирана (2:0) и Намибии (6:0).

Лидером рейтинга ФИФА осталась Испания. Второе место сохранила Аргентина, третьей продолжает идти Франция.

Скриншот рейтинга ФИФА / inside.fifa.com

Напомним, все российские сборные и клубы были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Команды из страны-террориста пропускают чемпионаты мира и Европы, а также Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций и другие турниры.

Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии в Лиге наций.

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