Россия оказалась в центре нового скандала перед стартом Евро-2020: потребовала отобрать турнир у Дании

В РФ ни дня без конфликта.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин потребовал отобрать право принятия матчей Евро-2020 у Дании.

Спортивный чиновник отреагировал на решение датских властей не пускать российских болельщиков на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Позже в полиции Дании заявили, что рады, что им не придется иметь дело с фанатами из РФ.

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"Принятое решение о проведении Чемпионата Европы в нескольких странах - правильное. Но потом произошел коллапс - пандемия. И тут надо было переделывать формат и играть в одной или двух странах. Болельщики теперь в неравном положении.

Заявление датской полиции, что они рады, что болельщиков из восточной Европы не пустят в страну, - дискриминация. Раз Дания не может справиться с нашими болельщиками - у нее надо отобрать Чемпионат Европы-2020.

Да, хотели, да, все были бы рады приехать, но раз вы не можете справиться - извините. А говорить, как они рады, что к ним не приедут болельщики, - это как вообще? Зачем тогда вообще турнир, если радоваться, что не будет болельщиков?

Если УЕФА не примет меры, то и не надо делать чемпионаты в разных странах. В Дублине же поняли, что не смогут принять людей, - и отказались", - цитирует Созина "Чемпионат".

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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